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Киев выдвинул условие подписания договора с Россией

09:35
  • среда
  • 30 марта 2022

Власти страны продолжают требовать отвода войск

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил на заседании Совета безопасности организации, что на российско-украинских переговорах стороны продолжат консультации по подготовке договора о предоставлении Украине гарантий безопасности.
В Стамбуле прошли российско-украинские переговоры. Главное

Речь, по словам Кислицы, идет о безопасном функционировании на постоянной основе гуманитарных коридоров, отводе войск, механизме режима прекращения огня, освобождении военнопленных.

"Подписание соглашения о гарантиях безопасности будет возможно лишь после возвращения всех российских вооруженных формирований на позиции по состоянию на 23 февраля 2022 года", - заметил постпред (цитата по ТАСС).

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

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