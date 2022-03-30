Небензя предупредил Запад о кризисе исторического масштаба

Россия четко соблюдает свои международные обязательства

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета безопасности организации, что Запад развязал в отношении Москвы безудержную санкционную истерию, которая угрожает мировому продовольственному рынку серьезной турбулентностью.

"Попытка изолировать Россию экономически, финансово и логистически от налаженных многолетних каналов сотрудничества уже оборачивается экономическим кризисом исторического масштаба", - заметил Небензя (цитата по ТАСС).

Он добавил, что только отказ от односторонних незаконных ограничительных мер может обеспечить бесперебойность поставок, снять напряжение транспортно-логистических связей и стабилизировать международные сельскохозяйственный и продовольственный рынки.

При этом постпред особо подчеркнул, что сама Россия четко соблюдает свои международные обязательства.

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