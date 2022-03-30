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Москва призывает Вашингтон к диалогу по физической ядерной безопасности

09:35
  • среда
  • 30 марта 2022

Безопасности ядреных объектов на Украине ничего не угрожает

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал заявления заместителя госсекретаря США Бонни Дженкинс о том, что российские действия на Украине представляют угрозу режиму физической ядерной безопасности.

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Как отметил дипломат, подобные заявления представляют из себя очередную попытку перенести на многосторонние площадки русофобскую риторику.

Антонов напомнил, что в ходе спецоперации российскими войсками были взяты под контроль Чернобыльская и Запорожская АЭС. Сделано это с целью не допустить ядерных провокаций со стороны националистических или иных террористических формирований. Безопасности объектов ничего не угрожает.

"Призываем Вашингтон вернуться к неполитизированному, профессиональному диалогу в области ФЯБ", - заключил посол, слова которого приводит Telegram-канал пресс-службы дипмиссии.

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