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ВСУ ударили по Луганску ракетой "Точка-У"

09:35
  • среда
  • 30 марта 2022

Обстрел был произведен из Северодонецка

Как сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинские войска выпустили ракету из комплекса "Точка-У" по Луганску.

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Уточняется, что произведен обстрел был произведен в 5:25 из Северодонецка. Информации о пострадавших или повреждениях инфраструктуры нет.

Также ВСУ обстреляли из танка населенный пункт Молочный. Было выпущено восемь 125-миллиметровых снарядов.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида.

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