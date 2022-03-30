ВСУ ударили по Луганску ракетой "Точка-У"

Обстрел был произведен из Северодонецка
Как сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинские войска выпустили ракету из комплекса "Точка-У" по Луганску.
Уточняется, что произведен обстрел был произведен в 5:25 из Северодонецка. Информации о пострадавших или повреждениях инфраструктуры нет.
Также ВСУ обстреляли из танка населенный пункт Молочный. Было выпущено восемь 125-миллиметровых снарядов.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"