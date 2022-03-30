Назван уровень МРОТ в случае индексации по уровню инфляции

Пересмотреть показатель поручил президент Владимир Путин

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум в России могут быть проиндексированы на величину инфляции. Об этом в среду, 30 марта, рассказали источники, знакомые с ходом обсуждения темы.

Поручение о пересмотре показателей в сложившейся экономической ситуации дал глава государства Владимир Путин. Министр труда и соцзащиты Антон Котяков подтвердил, что его ведомство формирует предложения совместно с Минэкономразвития и Минфином.

Источники утверждают, что в числе прочих изучается вариант повышения МРОТ и прожиточного уровня на уровень инфляции. Однако не уточняется, идет ли речь о нынешнем показателе роста цен или о прогнозном.

В Минэкономразвития ранее заявили, что в середине марта годовая инфляция превысила 14,5%. Опрошенные Центробанком аналитики озвучили инфляционные ожидания в 20%. Официальные прогнозы по инфляции пока не превышают 6%.

В случае принятия решения об индексации МРОТ и прожиточного минимума по уровню инфляции МРОТ может увеличиться до более чем 14,5 тысячи рублей, а прожиточный минимум может превысить 13,3 тысячи рублей, пишут "Известия".

17 марта в российском парламенте рассказали, что в Министерстве труда и социальной защиты придерживаются позиции, что повышение пенсий и социальных выплат должно осуществляться с учетом реального уровня инфляции. При этом отмечалось, что к вопросу индексации пенсий приступят, когда индекс инфляции будет окончательно определен.

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