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Россияне рассказали о планах на отпуск

09:44
  • среда
  • 30 марта 2022

Многие предпочтут остаться дома

Как показал опрос сервиса SuperJob, на результаты которого ссылается РИА "Новости", каждый пятый россиянин (20%) намерен провести отпуск дома.

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"По мнению 18%, оптимальное место для отдыха в 2022 - это дача. Еще 12% считают правильным отдохнуть "на любом море", 9% - в любом месте России, 6% - в Крыму", - также говорится в исследовании.

При этом 4% заявили, что этим летом отпуск лучше вообще не брать.

Кроме того, по 3% хотели бы свои нерабочие дни провести на реке или у озера, в Краснодарском крае и за границей. 2% говорят, что мечтают отправиться "как можно дальше от людей".

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