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В Думе предложили помочь студентам из-за подорожания бумаги

09:39
  • среда
  • 30 марта 2022

Предложение поступило министру науки и высшего образования

Студентам вузов и иных учебных заведений необходимо разрешить сдавать дипломные работы в электронном виде на цифровых носителях в 2022 году. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.
ФАС начала проверку после роста цен на бумагу

В письме министру науки и высшего образования Валерию Фалькову парламентарий указал на рост розничных цен на бумагу. Милонов выразил уверенность в том, что в ближайшем будущем проблема будет решена, однако сейчас "распечатка документов является достаточно дорогостоящей операцией для частного лица".

При подготовке студентов к защите своих дипломных работ требуется распечатка многостраничных документов. После правок распечатывать работу приходится снова, иногда делать это необходимо несколько раз, отметил Милонов.

В связи с этим депутат предложил допустить сдачу дипломных работ в электронном виде на цифровых носителях. Если эксперимент окажется успешным, Милонов попросил внедрить такую практику на постоянной основе, сообщает RT.

Производители офисной бумаги ранее заверили, что не повышали отпускные цены и предположили, что проблема могла возникнуть в связи с дисбалансом спроса и предложения: многие потребители решили сделать запасы бумаги на фоне роста инфляции.

В Минпромторге заявили, что ситуация с поставками бумаги в России должна стабилизироваться к середине апреля. Ведомство также отметило, что отечественные производители полностью закрывают потребности российского рынка офисной бумаги, поэтому недостатка в ней не будет.

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