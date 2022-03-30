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Работодатели попросили отложить переход на унификацию социальных взносов

09:46
  • среда
  • 30 марта 2022

Минтруд задумал реформу по созданию единого Социального фонда

Российский союз промышленников и предпринимателей выступил с инициативой отложить переход на единый тариф для уплаты страховых взносов на пенсионное и социальное страхование. Об этом представители объединения заявили в ходе заседания рабочих групп Российской трехсторонней комиссии во вторник, 29 марта.
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В рамках объединения ПФР и ФСС в единый Социальный фонд Министерство труда и социального развития предложило перейти на единый тариф с 2023 года. В настоящее время ставка тарифа по пенсионному страхованию составляет 22% в пределах годовой базы (1,565 млн рублей) и 10% сверх этой суммы, для взносов в ФСС — 2,9% при зарплатном фонде до 1,032 млн рублей в год и 0% сверх этой суммы.

В случае реализации реформы все работодатели должны будут перейти на единый тариф с общим порогом взносооблагаемой базы для уплаты взносов на пенсионное страхование и страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (1,565 млн рублей). Наряду с этим работодатели должны будут уплачивать взносы в ФСС за сотрудников, оформленных по гражданско-правовым договорам.

В Минтруде подсчитали, что повышение тарифа затронет 12,9% работодателей и 9,6% работников, в среднем нагрузка за одного работника вырастет на 1,2 тысячи рублей в год.

Источник в РСПП заявил, что реформа необходима, но с учетом экономической ситуации необходима отсрочка для введения новых обязательств для компаний, пишет "Коммерсантъ".

В январе в Совете Федерации рассказали, что объединение Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования в единую структуру может произойти с 1 января 2023 года. Сенатор Инна Святенко подтвердила планы по объединению ПФР и ФСС. Она подчеркнула, что работа по слиянию фондов не приведет к сбоям в их работе.

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