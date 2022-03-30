Эксперт: розыгрыш украинской карты оказался бесперспективным для Байдена

Президент США загнал себя в угол

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили позицию США вокруг событий на Украине.

Насколько адекватно Джо Байден оценивает развитие событий вокруг Украины? Чего хотят в Вашингтоне - разрешения кризиса или усиления конфликта? Есть ли риск того, что Байден примет непродуманные опасные решения? Как влияет на позицию президента США внутриполитическая обстановка в Америке? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

"Формально заявлениями Байден загнал себя в угол. Чтобы изменить свой падающий рейтинг, ему нужны более решительные шаги. Такими могут быть военные шаги. Месяц спецоперации России на Украине показал, что рейтинг Байдена не изменился в лучшую сторону. Розыгрыш украинской карты оказался бесперспективным", - сказал эксперт.

Полный комментарий Владимира Васильева смотрите в видео.

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