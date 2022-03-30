В США родители забили тревогу из-за детей-"пушистиков"

История с кошачьими лотками в школах вышла на высокий политический уровень

Права ЛГБТ давно отвоеваны, гендерное самоопределение - на марше. Настал черед тех, кто себя человеком не считает. В Америке скандальная история с "пушистиками" вышла на высокий политический уровень. Дети, которые идентифицируют себя как собаки и кошки, перенимают повадки животных и якобы для них в школьных туалетах уже ставят лотки. Политическая элита всерьез обеспокоена. Сенатор от штата Небраска Брюс Бостельман ставит вопрос ребром: "Разве это соответствует санитарным нормам? Как школы могли позволить случиться такому? Я слышал, что ученик, идентифицировавший себя как кот, требовал себе лоток".

По данным сенатора, мальчик-собака нагадил прямо на пол. И такое творится в Омахе и Мичигане, в других штатах. История похожа на дурной анекдот. Но продолжается она не первый месяц. И широко обсуждается в прессе. Газета Daily Mail в январе вышла с заголовком: "Директор школы в Мичигане вынуждена опровергнуть слухи о том, что для учащихся ставили кошачьи лотки".

Родители, у которых дети заигрались в кошечек, начали бить тревогу. Одно дело изображать из себя "пушистиков", - или фурри, как их называют, - другое дело, когда преподавательский состав идет навстречу странным играм и приучает детей к лотку.

Полетели жалобы, мать одного из учащихся заявила: "Вчера я узнаю, что как минимум в одной из наших школ в унисекс-уборную поставили кошачий туалет! Я еще узнаю подробности. Понимаю, что это сейчас происходит по всей стране. Повестка, которая нам навязывается".

А родительский комитет, он и в Америке страшная сила. Там же, в этом самом Мичигане, сообщают соцсети, уволили учительницу, которая отказалась мяукать в ответ девочке, считавшей себя кошкой. И вроде бы даже сказала ей "гав"! Вся толерантность коту под хвост.

- Если вы учитель, и один из ваших учеников считает себя собакой или кошкой, отправьте его в приют. - Или к ветеринару на стерилизацию. - И к мягкой мебели не подпускайте.

Отдадим должное сенатору от Небраски, его волновали не столько лотки, сколько их соответствие санитарным нормам. Школы дружно опровергли эти слухи, сенатор извинился. Главное ведь, чтобы не на пол ходили?

Хорошо, что учащиеся идентифицируют себя хотя бы как млекопитающие, а ведь может настать время беспозвоночных. Лотков не напасешься, когда в действительности всё не так, как на самом деле.

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