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Более тысячи жителей Херсона получили гумпомощь из России

08:43
  • среда
  • 30 марта 2022

Многие из них не ели около двух дней

Российские военные доставили очередные партии гуманитарной помощи сразу в несколько областей Украины.

Продуктовые наборы и товары первой необходимости получили более тысячи жителей Херсона. На площади около областной администрации люди выстроились в очередь к грузовикам за хлебом, сахаром, консервами, растительным маслом и детским питанием. Многие, по их словам, не ели уже около двух дней. Свыше 20 тонн грузов привезли в Харьковскую и Сумскую области. Это продукты и лекарства. В первую очередь гуманитарную помощь передали семьям с детьми.

"Спасибо вам большое, ребята, что вы заботитесь, прежде всего, о детях. У вас есть, наверное, и братья, и сестры маленькие, детки маленькие. В первую очередь, мы все думаем о детях", - говорит Наталья, жительница Купянского района Харьковской области.

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