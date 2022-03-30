ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названы новые имена героев спецоперации по защите Донбасса

08:45
  • среда
  • 30 марта 2022

Они проявили мужество и отвагу

Российские военнослужащие, участвующих в спецоперации по защите мирных жителей Донбасса, проявляют мужество и отвагу. О подвигах военных рассказали в Минобороны.

Отделение старшего сержанта Артура Жукова обнаружило и ликвидировало украинских диверсантов, которые пытались подорвать мост на пути следования нашей колонны, а позже уничтожило наблюдательный пост противника, тем самым нарушив систему наблюдения националистов.

Подполковник Сергей Чернявский и его подчинённые разминируют мосты и переправы. Недавно он обезвредил заряд массой 600 килограммов в тротиловом эквиваленте, семь мин и один фугас. Они были заложены неприятелем на автомобильном мосту. Днём позже отделение Чернявского очистило от взрывоопасных предметов железнодорожное полотно и дамбу, что позволило ускорить продвижение наших войск.

Ефрейтор Дмитрий Каурдаков отражал атаку националистов, а когда его товарищи получили ранения, смог под огнём противника добраться до них и перетащить в укрытие. Там Дмитрий оказал сослуживцам первую помощь и продолжил вести бой.

Старший лейтенант Дмитрий Сигулин со своей ротой обнаружил замаскированные огневые точки врага и внезапно атаковал их. В результате уничтожены три позиции с расчётами ЗРК и два расчёта противотанковых управляемых ракет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Военные
Военные
Военные
Военные
Военные
Военные
Военные
Военные
Военные действия
Военные действия
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.