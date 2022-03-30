Названы новые имена героев спецоперации по защите Донбасса

Они проявили мужество и отвагу

Российские военнослужащие, участвующих в спецоперации по защите мирных жителей Донбасса, проявляют мужество и отвагу. О подвигах военных рассказали в Минобороны.

Отделение старшего сержанта Артура Жукова обнаружило и ликвидировало украинских диверсантов, которые пытались подорвать мост на пути следования нашей колонны, а позже уничтожило наблюдательный пост противника, тем самым нарушив систему наблюдения националистов.

Подполковник Сергей Чернявский и его подчинённые разминируют мосты и переправы. Недавно он обезвредил заряд массой 600 килограммов в тротиловом эквиваленте, семь мин и один фугас. Они были заложены неприятелем на автомобильном мосту. Днём позже отделение Чернявского очистило от взрывоопасных предметов железнодорожное полотно и дамбу, что позволило ускорить продвижение наших войск.

Ефрейтор Дмитрий Каурдаков отражал атаку националистов, а когда его товарищи получили ранения, смог под огнём противника добраться до них и перетащить в укрытие. Там Дмитрий оказал сослуживцам первую помощь и продолжил вести бой.

Старший лейтенант Дмитрий Сигулин со своей ротой обнаружил замаскированные огневые точки врага и внезапно атаковал их. В результате уничтожены три позиции с расчётами ЗРК и два расчёта противотанковых управляемых ракет.

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