Украинские военные обстреляли города Донбасса

Артиллерийские удары наносились по Шахте Трудовской и Горловке

ВСУ продолжают обстрелы городов Донбасса. Артиллерийские удары наносились по Шахте Трудовской и Горловке.

Под огнём националистов оказался и посёлок Майский. Украинские военные вновь атаковали Донецк, выпустив два десятка снарядов калибром 122 миллиметра по жилым кварталам.

Как сообщают в Совместном центре по контролю, за сутки в ДНР ранен 31 мирный житель, двадцать четыре из них - в Мариуполе. Все пострадавшие госпитализированы.

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