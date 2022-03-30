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Небензя: Запад ввозит оружие на Украину под видом гумпомощи

09:02
  • среда
  • 30 марта 2022

Поставки едут на медицинских и почтовых автомобилях

Под видом гуманитарной помощи с Запада на Украину могут ввозить вооружение. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред России при организации Василий Небензя. По словам дипломата, фото- и видеодоказательства этого уже есть в интернете. Для поставки оружия западные страны используют транспорт компаний по перевозке грузов и машины с медицинскими символами. Украинские радикалы во время боевых действий были замечены на автомобилях ОБСЕ и даже ООН.

Россия в одностороннем порядке выполняет все взятые на себя гуманитарные обязательства. И все попытки изолировать нашу страну могут обернуться глобальным продовольственным кризисом.

"В подаче западных делегаций он вызван исключительно действиями России на Украине. Ставя вопросы таким образом, наши западные коллеги лукавят. Реальные причины, грозящие мировому продовольственному рынку серьезной турбулентностью, заключаются отнюдь не в действиях России, а в безудержной санкционной истерии, которую Запад развязал против России, не считаясь ни с населением так называемого глобального юга, ни с его собственными гражданами", - заявил Василий Небензя, постпред России при ООН.

Также Небензя напомнил, что в проекте резолюции, который российская сторона выносила на голосование на прошлой неделе, излагалось требование "уважительного и гуманного отношения к военнопленным. Постпред призвал киевские власти прекратить издевательства над российскими солдатами и выполнять Женевскую конвенцию по обращению с военнопленными.

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