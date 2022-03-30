Лавров прибыл в Китай с рабочим визитом

Он уже встретился с главой МИД Китая

Глава российского МИД Сергей Лавров прибыл в Китай, где примет участие в третьей министерской конференции стран-соседей Афганистана.

Мероприятие состоится завтра. Сегодня же Лавров проведёт ряд двусторонних переговоров, в том числе с китайским коллегой Ван И. В рамках конференции, участники обсудят оказание гуманитарной и социально-экономической помощи Афганистану. В Тунси соберутся представители МИДов семи стран - Ирана, Китая, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Министры Индонезии и Катара будут присутствовать в качестве гостей.

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