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Лавров прибыл в Китай с рабочим визитом

09:09
  • среда
  • 30 марта 2022

Он уже встретился с главой МИД Китая

Глава российского МИД Сергей Лавров прибыл в Китай, где примет участие в третьей министерской конференции стран-соседей Афганистана.

Мероприятие состоится завтра. Сегодня же Лавров проведёт ряд двусторонних переговоров, в том числе с китайским коллегой Ван И. В рамках конференции, участники обсудят  оказание  гуманитарной и социально-экономической помощи Афганистану. В Тунси соберутся представители МИДов семи стран - Ирана, Китая, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Министры Индонезии и Катара будут присутствовать в качестве гостей.

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Сергей Лавров прибыл в Китай
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