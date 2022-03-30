Парашютисты ЦВО провели акцию в поддержку участников спецоперации

Спортсмены во время свободного падения создали фигуры латинских букв Z и V

Парашютисты Центрального военного округа провели акцию в поддержку участников специальной операции по защите Донбасса.

Спортсмены совершили затяжной прыжок, создав во время свободного падения на скорости 200 километров в час фигуры латинских букв Z и V. Чтобы парашютисты смогли выполнить элементы групповой акробатики, десантно-транспортный вертолет Ми-8 поднял их на высоту 3 тысячи метров.

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