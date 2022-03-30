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В США запретили линчевание

09:23
  • среда
  • 30 марта 2022

Соответствующий закон подписал Джо Байден

После десятилетий политических споров Соединённые Штаты на федеральном уровне признали линчевание уголовным преступлением. Документ, одобренный обеими палатами Конгресса, подписал Джо Байден и прокомментировал всего  одной фразой: "Теперь это закон".

Скорее всего, президент США таким образом решил войти в историю страны, ведь с этого дня за подобное преступление грозит до 30 лет лишения свободы.

А еще не так давно - в 1955-м году - суд присяжных оправдал мужа и брата белой женщины, которая обвинила подростка-афроамериканца Эммета Тилла в домогательствах. Теперь закон носит его имя.

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