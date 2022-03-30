Захарова указала на превращение ЕС в "довесок к НАТО"

Антироссийские санкции бьют в первую очередь по Европе

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова написала в Telegram, что Соединенные Штаты хотят превратить Евросоюз в "довесок к НАТО", а именно - в "региональный экономический департамент".

"И уже в новой конфигурации управлять всем западным миром с Капитолийского холма", - добавила спикер внешнеполитического ведомства.

Как напомнила дипломат, десятилетиями ЕС был исключительно экономическим объединением. Военные вопросы никогда не выносились на уровень Брюсселя.

"Вашингтон не хочет развивать Европу, не хочет видеть ее сильной, единой и самостоятельной", - подчеркнула Захарова.

По ее словам, антироссийские санкции бьют в первую очередь по Европе.

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