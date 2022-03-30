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Генштаб опроверг связь весеннего призыва со спецоперацией России

09:48
  • среда
  • 30 марта 2022

Только контрактники участвуют в операции

1 апреля в России стартует очередная призывная кампания в ряды Вооруженных сил. Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Евгений Бурдинский подчеркнул, что мероприятия предстоящего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции по защите республик Донбасса.
Генштаб ВС России запретил направлять призывников в районы спецоперации на Украине

Представитель Генштаба подчеркнул, что участвовать в спецоперации направляются только офицеры и военнослужащие по контракту.

Призыв будет осуществляться в установленные законодательством Российской Федерации сроки и в плановом порядке. Весной планируется призвать и направить для прохождения военной службы 134 500 человек, рассказал Бурдинский в интервью официальному изданию Минобороны "Красная звезда".

Весенний призыв пройдет в 82 регионах. Только в Коми, НАО и ЯНАО призыв проводится исключительно осенью. Начать отправку призывников со сборных пунктов в российских регионах к местам прохождения службы планируется в третьей декаде мая.

Генерал-полковник рассказал, что, как правило, для прохождения военной службы направляются граждане от 20 до 23 лет, завершившие обучение в образовательных организациях среднего профессионального или высшего образования. Призывников, направляемых в войска непосредственно после завершения обучения в школе, не более 5%.

Те, кто успешно прошел государственную итоговую аттестацию по образовательной программе среднего общего образования, до 1 октября имеют право на отсрочку от призыва на военную службу для поступления в вузы.

29 марта министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что призванных на военную служба весной 2022 года российских юношей не будут отправлять в горячие точки. Все военнослужащие весеннего призыва 2021 года будут уволены в запас и отправлены по домам.

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