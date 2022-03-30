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Казахстан анонсировал соглашение с Россией о паспортах вакцинации

10:07
  • среда
  • 30 марта 2022

Документ должен быть подписан в ближайшее время

Заместитель министра здравоохранения Казахстана Айжан Есмагамбетова сообщила о готовящемся взаимном признании паспортов вакцинации от коронавируса с Россией.

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"Сейчас этот проект соглашения пришел к нам на согласование. Это уже согласованный проект соглашения, остаются официальные формальности", - приводит слова замминистра РИА "Новости".

Как уточнила Есмагамбетова, подписан документ будет "очень быстро".

Ранее стало известно, что Россия с 30 марта снимает ограничения на пересечение через сухопутную границу с Казахстаном.

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