Казахстан анонсировал соглашение с Россией о паспортах вакцинации

Документ должен быть подписан в ближайшее время

Заместитель министра здравоохранения Казахстана Айжан Есмагамбетова сообщила о готовящемся взаимном признании паспортов вакцинации от коронавируса с Россией.

"Сейчас этот проект соглашения пришел к нам на согласование. Это уже согласованный проект соглашения, остаются официальные формальности", - приводит слова замминистра РИА "Новости".

Как уточнила Есмагамбетова, подписан документ будет "очень быстро".

Ранее стало известно, что Россия с 30 марта снимает ограничения на пересечение через сухопутную границу с Казахстаном.

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