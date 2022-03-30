Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России вновь продлено

Действовавшее до 1 апреля ограничение пролонгировано до 7 апреля

Режим временного ограничения полетов в ряд российских аэропортов продлевается до 03:45 мск 7 апреля. Об этом в среду, 30 марта, рассказали в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация).

Как уточнили в пресс-службе ведомства, ограничение касается аэропортов в следующих городах: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме.

Авиакомпаниям рекомендуется для организации перевозки пассажиров в указанные аэропорты использовать альтернативные маршруты, с использованием аэропортов Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, сообщается на официальном сайте Росавиации.

После начала Россией специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик работа ряда российских аэропортов была ограничена. Этот режим несколько раз продлевали, в предыдущий раз — до 1 апреля.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"