Космонавты Шкаплеров и Дубров вернутся на Землю

Спускаемый аппарат должен приземлиться в казахстанской степи в 14:28

Сегодня на Землю с МКС вернутся космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай.

Спускаемый аппарат комического корабля "Союз МС-19" должен приземлиться в казахстанской степи в 14:28 по московскому времени. Перед отстыковкой экипаж попрощался с коллегами, перешел с МКС на корабль, задраил люки, проверил их герметичность и работоспособность всех систем. Дубров и Ванде Хай провели на МКС почти год. Наш космонавт установил рекорд пребывания на орбите в течение одного полета, также на его счету четыре выхода в открытый космос.

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