Пекин заявил о твердом развитии отношений с Москвой

Страны будут двигаться к многополярному, справедливому миропорядку

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым, что сегодня отношения Пекина и Москвы демонстрируют твердую тенденцию развития, несмотря на испытания меняющейся мировой обстановки.

При этом спикер китайского внешнеполитического ведомство подчеркнул, что уверенность Китая и России развивать сотрудничество в различных направлениях стала еще крепче.

Как, в свою очередь, указал Лавров, Москва заинтересована в том, чтобы отношения с КНР продолжали устойчиво и последовательно развиваться.

"И сегодня, как вы и сказали, мы будем рассматривать конкретные шаги, которые нацелены на то, чтобы все те договоренности последовательно воплощались в жизнь", - добавил министр (цитата по ТАСС).

По словам Лаврова, по итогам нынешнего этапа международная обстановка существенно прояснится, начнется движение к многополярному, справедливому миропорядку.

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