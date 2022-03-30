Малкин установил рекорд среди россиян в НХЛ

Форвард обошел Сергея Федорова
Российских игрок клуба "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин установил рекорд по числу результативных передач среди россиян в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.
Во встрече с "Нью-Йорк Рейнджерс" форвард ассистировал Сидни Кросби. Это 697-й голевой в карьере Малкина в НХЛ. Он обошел по этому показателю Сергея Федорова.
Среди всех игроков лиги 35-летний Малкин занимает в таблице лучших ассистентов 60-е место.
За "Питтсбург" россиянин выступает с сезона-2006/07, является трехкратным обладателем Кубка Стэнли.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"