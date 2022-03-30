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Малкин установил рекорд среди россиян в НХЛ

10:07
  • среда
  • 30 марта 2022

Форвард обошел Сергея Федорова

Российских игрок клуба "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин установил рекорд по числу результативных передач среди россиян в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.

Во встрече с "Нью-Йорк Рейнджерс" форвард ассистировал Сидни Кросби. Это 697-й голевой в карьере Малкина в НХЛ. Он обошел по этому показателю Сергея Федорова.

Среди всех игроков лиги 35-летний Малкин занимает в таблице лучших ассистентов 60-е место.

За "Питтсбург" россиянин выступает с сезона-2006/07, является трехкратным обладателем Кубка Стэнли.

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