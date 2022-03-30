Собянин представил проекты благоустройства Зеленограда

Работы проводятся в рамках программы "Мой район"

В 2022 году запланирован ряд крупных проектов по благоустройству Зеленограда. Об этом в среду, 30 марта, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник сообщил, что в районе Савелки запланировано обустройство общественного пространства на пересечении Московского проспекта и Никольского проезда. Здесь появится площадка возле памятника воинам Красной Армии, погибшим в боях за Москву осенью-зимой 1941 года. Территория Никольского кладбища будет благоустроена. Появится бесплатная перехватывающая парковка на 254 места.

В районе Савелки также благоустроят зеленую территорию площадью 1,7 га по берегам реки Ржавки в микрорайоне 5А.

В Матушкино зоне отдыха "Березовая роща" придадут дополнительную комфортность: необходимо отремонтировать дорожки, газоны и детскую площадку, добавить лавочки, заменить светильники. Появятся зоны тихого отдыха, а входные группы станут удобнее для мам с колясками и маломобильных жителей.

В Старом Крюково работы пройдут на Аллее вязов в 9-м микрорайоне. Как отметил Собянин, малые архитектурные формы требуют замены, дорожно-тропиночная сеть – реконструкции, зеленые насаждения – санитарной очистки.

В соседнем Крюково преобразится бульвар в 15-м микрорайоне. В рамках работ обновят пешеходную зону, включая набережную пруда, появится много новой зелени, парковые диваны и новые светильники. Запланировано устройство детской и спортивной площадок, а также велосипедные парковки.

Программа благоустройства предусматривает также работы на четырех школьных территориях в Зеленограде, рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

Ранее мэр столицы рассказал о планах по благоустройству восточных районов города. В частности, продолжится формирование качественного общественного пространства в Новокосино на большой территории, прилегающей к Салтыковскому лесопарку.

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