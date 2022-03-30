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Германия отказалась платить за газ в рублях

10:13
  • среда
  • 30 марта 2022

В ФРГ запущен режим раннего предупреждения ЧС

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил на пресс-конференции в Берлине, что ФРГ не станет платить за поставляемый Россией природный газ в рублях.

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"Мы не приемлем нарушение частных контрактов по поставкам. Я рад, что компании точно так же оценивают ситуацию", - сказал политик (цитата по ТАСС).

Прежде такое решение коллективно поддержали страны Группы семи.

Кроме того, стало известно, что немецкие власти запустили чрезвычайный план на случай прекращения поставок газа со стороны России.

Ранее президент России Владимир Путин поручил реализовать меры по переводу расчетов за газ на рубли для недружественных стран до 31 марта 2022.

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