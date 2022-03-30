В крымском парке орангутан усыновила тигренка

От него отказалась мама, и тогда полосатого усыновила Дана

Чужих детей не бывает – это в очередной раз подтверждают нам герои из крымского парка "Тайган". Самка орангутана приютила маленького тигрёнка, которого бросила мама. Животные прекрасно ладят друг с другом и даже живут вместе. Это невероятная история о дружбе и заботе

- Персик! Персик! Идем, мой мальчик!

От тигренка отказалась мама, и полосатого усыновила Дана. Орангутан заменила детенышу родителей и даже во время коротких прогулок переживает за подопечного. Ежедневно они совершают короткое путешествие по парку из теплого дома до летнего вольера. Необычные друзья вызывают удивление и восторг у посетителей.

- Просто невероятно! Да, чужих детей не бывает. Здорово! Аж мурашки!

- Это наша любимица и вдруг у нее такой дружок оказался! Мы были в восторге, когда первый раз увидели – это просто не передать словами!

Такие разные и такие похожие, по крайней мере, повадки. Играют словно кошки, отдыхают, сидя на груде камней, вместе карабкаются по решетке вольера.

Это, наверное, самая необычная семья в парке львов. Словно в романе Эдгара Берроуза. Только вместо человеческого детеныша здесь тигренок, приемыш обезьяны.

Они прожили вместе всю зиму. Тигр грелся в густой шерсти Даны, орангутан вычесывала питомца. В парке такую любовь объясняют природными особенностями приматов.

"Человекообразные обезьяны очень нуждаются в общении. Они как люди, им мало просто питаться. Им нужно общаться. У них эмоции. Бывает, что обезьяны живут и с маленькими поросятами, котятами и с кем угодно", - сказал Олег Зубков, директор парка львов "Тайган".

Орангутан появился в парке несколько лет назад. Ее выкупили у хозяев, которые не смогли обеспечить уход в домашних условиях. А вот пару для девушки так и не подобрали. Из-за санкций не получилось привезти самца. Поэтому у Даны нет потомства. Материнские инстинкты она тренировала на кошках.

Тигренок, которого тянут за хвост как настоящую обезьяну. Верный признак того, что он стал родным для орангутана. Так приматы держат своих детенышей, чтобы те не шалили.

"Она с тигренком перенимает даже человеческие навыки. Она может подойти щелкнуть его по носу, она может его погладить, она ему что-то говорит на своем языке, если он как сейчас пытается нападать – то она может подойти потрогать его, шлепнуть, он понимает, что надо отойти", - заявила Татьяна Алексагина, пресс-секретарь парка львов "Тайган".

Вместе они будут, пока тигру не исполнится полгода. В этом возрасте у хищников просыпаются природные инстинкты. Впрочем, сотрудники парка уверены – даже самый опасный зверь, выросший в любви и заботе – никогда не навредит близким.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Белогорск, Республика Крым.

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