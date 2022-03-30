Зрители ТВЦ продолжают собирать деньги на лечение Димы Боронина

Ребенку нужен новый препарат "Ливмарли"

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение шестилетнего Димы Боронина. Его историю мы рассказывали накануне.

За прошедшие сутки удалось собрать больше полутора миллионов рублей. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог. Но требуется ещё свыше пяти миллионов. У Димы очень редкое и пока неизлечимое генетическое заболевание - синдром Алажиля. Из-за поломанной хромосомы в его печени недоразвиты желчные протоки - там скапливается желчь, которая должна поступать в кишечник, а попадает в кровь. Оседая под кожей, она вызывает невыносимый зуд. Страдают и другие органы, а организм недополучает питательные вещества. Чтобы смягчить течение болезни и облегчить жизнь ребёнку, нужен новый препарат "Ливмарли". Но стоит он больше семи миллионов рублей.

Мы продолжаем помогать Диме все вместе. Для этого достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Димы Боронина, программа 1393

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