Володин предложил включить в экспорт за рубли зерно, нефть и лес

Доллар США стремительно теряет былой вес в мире

Вооружённые силы Украины ставят под удар мирных граждан, размещая военные объекты в жилых кварталах. Об этом написало американское издание Washington Post. О такой тактике ВСУ наши военные говорят уже давно. Однако западные политики предпочитали это игнорировать. Как и тот факт, что санкции больно бьют по самим европейцам. И сразу после российско-украинских переговоров в Стамбуле призвали усилить экономическое давление.

Главы внешнеполитических ведомств России и Китая сегодня в Туньси обсуждают конкретные шаги по реализации договорённостей, достигнутых президентами двух стран. Подчёркивая: мир изменился, назад дороги нет.

"Переживаем серьёзный этап в истории международных отношений. Убеждён, что по его итогам международная обстановка существенно прояснится. Будем вместе с вами и с другими нашими единомышленниками двигаться к многополярному, справедливому и демократическому миропорядку", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.

То, каким видят этот миропорядок западные политики, стало понятно сразу после переговоров с России и Украины в Стамбуле. Всего через несколько часов посыпались комментарии. Складывается впечатление, что результат встречи для них был вовсе не важен - оценивающие речи заготовили заранее по единому шаблону. Одним из первых после разговора с лидерами США, Германии, Франции и Италии высказался британский премьер. Его слова приводит пресс-служба.

"Давление на Путина должно быть усилено как за счёт дальнейших экономических мер, так и за счёт предоставления военной помощи Украине, чтобы гарантировать, что Россия полностью изменит свой курс", - убежден Борис Джонсон.

Принимавший участие в разговоре Джо Байден отреагировал в своем стиле - путано и неконкретно. Но вывод сделал с точки зрения западной политики правильный - санкции против России сохранятся, как и поставки оружия на Украину.

"Посмотрим. Я не оцениваю это до тех пор, пока не увижу, какие действия они предпримут. Посмотрим, доведут ли русские до конца свои предложения. У нас сложилось общее мнение: нужно дождаться и понять, что они могут предложить. В то же время мы собираемся сохранять жесткие санкции и продолжим предоставлять украинским военным возможности для самообороны", - заявил президент США Джо Байден.

Упорство, с которым Байден пытается задавить Россию санкциями, вызывает все больше вопросов в самих США. Причем, в последние дни зрители неоднократно видели, что президент США пользуется шпаргалками и суфлерами и теперь задаются вопросом: кто их готовит для президента?

"К чему это все приведет? К еще большим страданиям, еще большим трудностям для людей в мире, которых он, как предполагается, пытается спасти. А также и для американцев. Джо Байден уже сказал нам: свобода не бесплатна. Вы, граждане Америки, заплатите за нее", - говорит Тулси Габбард, экс-конгрессмен от штата Гавайи, участник праймериз Демократической партии на выборах президента США.

И американцы уже платят. Например, почти по 8 долларов за галлон топлива на заправках. И это лишь один пример, но очень показательный для Америки. И вот уже последние опросы показывают: случись выборы президента США в ближайшее время, победу одержал бы Дональд Трамп - 47 процентов голосов против 41 у Байдена. После начала спецоперации на Украине глава Белого дома обещал России доллар по 200 рублей, а сейчас он торгуется ниже 87. Зато американская валюта стремительно теряет былой вес в мире.

"Вскоре мы увидим, как всё больше стран будут использовать другие валюты для оплаты и в качестве резервов. Доллар США уже не будет таким сильным, каким он является сейчас, потому что правительства перестанут вести себя глупо и полагаться исключительно на доллар: американские санкции показали, что так делать не стоит", - прокомментировал экономист Ип Сау Лен (Сингапур).

Вот только понимают это пока не все. После того, как Россия объявила, что будет продавать газ недружественным странам только за рубли, от Запада тут же посыпались обвинения в нарушении контрактов. Словно и не было перед этим заморозки российских активов за рубежом, ареста собственности и прекращения поставок по также ранее заключенным договорам. Россия поставки газа прекращать не собирается - просит лишь платить за них в нашей национальной валюте, купить которую можно за те же доллары или евро. А пока европейские потребители раздумывают, агентство Reuters сообщило: прокачка газа через компрессорную станцию "Мальнов" по трубопроводу Ямал—Европа на немецко-польской границей остановились. В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил продавать за рубли не только газ, но и удобрения, зерно, нефть, уголь, металлы и лес. Как говорится: ничего личного - только бизнес.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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