Новый ракетный обстрел Донецка: украинский снаряд попал в жилой дом

Один человек погиб

Крупные склады с горючим и ракетно-артиллерийским вооружением уничтожили российские военные в ходе спецоперации по защите Донбасса. Об этом сообщили утром в Минобороны. В ДНР за сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ больше 40 мирных жителей получили ранения. В Донецке снаряд попал в многоэтажный дом. Один человек погиб, среди пострадавших ребёнок. Под ударом минувшей ночью оказалась и Горловка - в городе двое погибших.

Промзона Мариуполя. С беспилотника видно - ополченцы и бойцы Росгвардии уже на территории завода "Азовсталь". Главного и последнего опорного пункта националистов. Ожесточенная перестрелка. Огневую точку радикалов подавляют из гранатомета. Почти в упор. Внутри ангаров и цехов - прямой контакт. Ополченцев и радикалов разделяют всего метров тридцать.

Зачистка продолжается и в освобожденных кварталах. Позиции боевиков ликвидируют огнем бронетехники. А вот еще одно доказательство - ВСУ били по Мариуполю тактическими ракетами.

Стремительный взлет. Дрон-разведчик набирает высоту. И выводит на монитор операторам всю обстановку на земле. С помощью беспилотников российские военные отслеживают передвижения нацбатов, их техники. А главное - получают точные координаты позиций и артбатарей радикалов.

"Нашим расчетом во время проведения спецоперации обнаружены порядка 20 крупных объектов, порядка 10-12 объектов батареи реактивной системы залпового огня противника", - заявил Алексей Иванов, начальник расчета БПЛА "Орлан-10".

Вот результат работы воздушной разведки. Полностью разбита колонна реактивных установок ВСУ под Харьковом. От машин остались лишь обгоревшие остовы. А на этих кадрах - уничтожение базы ВСУ в аэропорту Краматорска. Находить удается и замаскированные блиндажи националистов на передовой. А затем точечно ликвидировать их выстрелами из противотанковой установки.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены крупные склады горючего в районах Староконстантинов и Хмельницкий, с которых осуществлялись поставки топлива для бронетехники украинских войск на Донбассе. Оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" уничтожены два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Каменка в Донецкой области. В районе населенного пункта Тумень Ровенской области вблизи украинско-белорусской границы в ходе воздушного боя сбит Су-24 ВВС Украины. В течение дня оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками поражены 64 военных объекта Украины", - заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В Рубежном националистов выдавливают за окраины. В городских кварталах ополченцы проверяют высотки. Ищут диверсантов и снайперов, которые могли остаться.

"Каждый день оттесняем боевиков, я так думаю, что в ближайшие дни займем весь город", - сказал командир подразделения Апти Алаудинов.

Этого дня очень ждут местные жители, которые еще прячутся от обстрелов в подвалах. Ополченцы привозят продукты и воду. Немощных стариков и инвалидов эвакуируют.

На проспекте около центральной площади Херсона выстроилась длинная очередь. Брошенным киевской властью горожанам сегодня помогают российские военные. Привезли еще одну крупную партию продуктов. Пожилым людям солдаты помогают донести увесистые пакеты до дома. Херсон не пострадал от боевых действий. Но в магазинах цены такие, что некоторым порой не хватает и на буханку хлеба.

Три верхних этажа полностью разрушены. Бетонные обломки завалили вход в подъезд. Этот многоквартирный дом в Донецке обстреляли националисты. Как минимум, один мирный житель погиб. Еще четверо ранены. Среди них ребенок. Девочку успели достать из-под завалов и отвезти в больницу спасатели. Но удары по Донбассу не прекращаются. Под огнем оказались Петровское и Макеевка. А в Горловке под обстрелами ВСУ погибли два человека, разрушены 16 жилых домов.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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