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Как перестать беспокоиться после прочтения новостей

10:28
  • среда
  • 30 марта 2022

Страх - это нормальная реакция организма

Психологи поделились советами, как переставать паниковать после прочтения новостей.

Политические новости, уход западных компаний с рынка, продуктовый ажиотаж вызывают у россиян беспокойство, сообщила РИА Новости психолог Ольга Батуева. Он отметила, что страх - это нормальная реакция организма на неблагоприятные условия.

"Сейчас общество попало во все виды страха: биологический, экзистенциальный и социальный... Есть некая неопределенность, многие не понимают, что будет дальше", - отметила она.

В такой ситуации важно сохранить критическое мышление, изолировать себя от нескончаемого потока новостей, доверять только проверенным и официальным источникам информации.

"С одной стороны, хочется сказать: "На всю жизнь не закупишься", поэтому не надо скупать по 10 кг. С другой же стороны, если это помогает человеку пережить время адаптации, то тогда, наверное, какое-то количество продуктов, лекарств нужно закупить, потому что это оправдано в этой ситуации", - подчеркнула Батуева.

При страхе и панике лучше всего помогают занятия спортом, прогулки и разговоры. Поговорить - наиболее действенный способ, потому что так происходит "вентиляция чувств", отметила психолог.

Если человек не может контролировать свое поведение самостоятельно, то лучше всего обратиться за помощью к психотерапевту.

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