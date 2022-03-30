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Медведев высказался о бумеранге санкций

10:55
  • среда
  • 30 марта 2022

Странам придется договариваться о новом финансовом миропорядке

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в результате введенных Западом санкций увеличивается глобальная инфляция, в Европе начинается рецессия.
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"Растут космическими скоростями цены на топливо. Становится ясно, что не все государства успешно справятся с таким спадом, несмотря на истеричные заявления нацлидеров западных стран, брызжущих во все стороны кипящей от негодования слюной", - отметил зампред Совбеза в посте в Telegram.

По словам Медведева, санкции против России уже возвращаются на Запад бумерангом, странам придется договариваться о новом финансовом миропорядке.

При этом решающее слово останется за государствами с сильной экономикой, подчеркнул спикер. Наступает эра региональных валют, отказ от доллара и евро уже не выглядит фантастической перспективой.

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