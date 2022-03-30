Медведев провозгласил эру региональных валют

Резервные валюты утрачивают такой статус

Мир просыпается и вступает в эру региональных валют, и отказ от доллара США и евро уже не выглядит фантастической перспективой. Об этом в среду, 30 марта, рассказал заместитель главы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

Как отметил Медведев, доверие к валютам, получившим в мире статус резервных, тает. Он задался вопросом, кому нужны такие резервы, "если обязательства по ним заморожены и фактически пущены в дефолт волей безумных политиканов, которые готовы принести деньги своих налогоплательщиков на алтарь неведомой победы в войне "до последнего украинца"?".

Замглавы Совбеза отметил в своем Telegram-канале, что такие резервные валюты "даже в оплату контрактов за поставки топлива брать не хотят".

После введения Западом антироссийских санкций официальная Москва объявила о переводе расчетов за газ в рубли. Зарубежные государства — вся "Группа семи" и, в частности, Германия — заявили, что считают это нарушением условий контрактов.

При этом Россия и Белоруссия согласовали перевод расчетов за энергоносители в российские рубли.

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