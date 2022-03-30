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Собянин выделил 7 млрд рублей для малого и среднего бизнеса

10:50
  • среда
  • 30 марта 2022

Столица реализует ряд мер поддержки бизнеса

Мэр Москвы Сергей Собянин выделил 7 млрд рублей на реализацию программ поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом в среду, 30 марта, рассказала пресс-служба градоначальника.
Собянин рассказал о мерах поддержки сферы общественного питания столицы

В рамках действующих в Москве программ субъектам малого и среднего предпринимательства будет выдано свыше 8 тысяч льготных кредитов на общую сумму порядка 90 млрд рублей.

Столичные власти реализуют целый ряд мер поддержки бизнеса, в их числе — городская программа льготного кредитования, льготный факторинг для производителей и дистрибьютеров, реализующих продукцию на условиях отсрочки платежа.

Совместно с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства реализуется программа льготного кредитования для компаний, реализующих инвестиционные программы в сфере науки, промышленности и информационных технологий, сообщает РИА Новости.

28 марта Сергей Собянин представил план мероприятий по стабилизации экономической ситуации. Градоначальник рассказал, что любое московское предприятие из любой отрасли экономики сможет получить грант в размере до 100 млн рублей на создание импортозамещающего производства. При этом 25% гранта можно будет получить в виде аванса.

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