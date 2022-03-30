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Смертность от ковида в мире показала рост на 40%

10:55
  • среда
  • 30 марта 2022

Заболеваемость при этом снизилась

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что за прошедшую неделю смертность от коронавируса в мире выросла на 43%, заболеваемость упала на 14%.
Мишустин: пик заболеваемости ковидом в России пройден

По всему миру за неделю было выявлено около 10,8 миллиона случаев COVID-19.

Уточняется, что смертность увеличилась в двух регионах: в Америке и в Юго-Восточной Азии. Всего за неделю было зафиксировано около 45 тысяч летальных исходов, вызванных коронавирусной инфекцией.

За весь период пандемии в мире зарегистрировали около 485,2 миллиона случаев заражения, пишет "Интерфакс".

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