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Сирия готова перейти на расчеты в национальных валютах с Россией

11:05
  • среда
  • 30 марта 2022

Дамаск призвал отказаться от гегемонии доллара

Сирия готова перейти на расчеты с Россией в национальных валютах.
Медведев провозгласил эру региональных валют

Об этом заявил посол Сирии в России Рияд Хаддад. По мнению Дамаска, странам следует отказаться от доллара, так как он является основным инструментом гегемонии США над мировой экономикой.

"Сирия первой призвала мир отказаться от гегемонии доллара <...> С 2011 года Сирия добавила российский рубль и китайский юань в свой валютный портфель", - заметил Хаддад.

Ранее заместитель главы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что мир вступает в эру региональных валют, и отказ от доллара США и евро уже не выглядит фантастической перспективой.  

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