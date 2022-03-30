ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские военные уничтожили в ходе спецоперации два крупных оружейных склада

11:19
  • среда
  • 30 марта 2022

Для этого задействовали комплексы "Искандер"

Вооруженные силы России уничтожили два крупных склада вооружения в Донецкой области. Об этом в среду, 30 марта, рассказал официальный представитель российского Министерства обороны Игорь Конашенков.
Минобороны показало кадры уничтожения беспилотника украинских националистов

Как уточнил Конашенков, склады ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Каменка были ликвидированы оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер".

За прошедший день оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками были поражены 64 военных объекта Украины. В частности, уничтожены крупные склады горючего в районах Староконстантинов и Хмельницкий. 

Кроме того, российская авиация ликвидировала три зенитных ракетных комплекса — один С-300 и два "Бук-М1", а также поразила штаб украинских сил специальных операций в районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области, цитирует Конашенкова ТАСС.

29 марта министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу рассказал, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) нанесен существенный урон в ходе спецоперации России по защите республик Донбасса. Глава Минобороны рассказал, что российскими войсками завоевано господство в воздухе, перестали существовать украинские военно-морские силы, значительные потери понесли все соединения сухопутных и десантно-штурмовых войск ВСУ.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
Ракетный комплекс "Искандер-М"
Ракетный комплекс "Искандер-М"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.