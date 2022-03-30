Российские военные уничтожили в ходе спецоперации два крупных оружейных склада

Для этого задействовали комплексы "Искандер"

Вооруженные силы России уничтожили два крупных склада вооружения в Донецкой области. Об этом в среду, 30 марта, рассказал официальный представитель российского Министерства обороны Игорь Конашенков.

Как уточнил Конашенков, склады ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Каменка были ликвидированы оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер".

За прошедший день оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками были поражены 64 военных объекта Украины. В частности, уничтожены крупные склады горючего в районах Староконстантинов и Хмельницкий.

Кроме того, российская авиация ликвидировала три зенитных ракетных комплекса — один С-300 и два "Бук-М1", а также поразила штаб украинских сил специальных операций в районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области, цитирует Конашенкова ТАСС.

29 марта министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу рассказал, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) нанесен существенный урон в ходе спецоперации России по защите республик Донбасса. Глава Минобороны рассказал, что российскими войсками завоевано господство в воздухе, перестали существовать украинские военно-морские силы, значительные потери понесли все соединения сухопутных и десантно-штурмовых войск ВСУ.

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