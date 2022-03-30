Польша назвала срок полного отказа от российского угля

Варшава также планирует отказ от импорта нефти из России

Польские власти намерены в апреле или мае 2022 года полностью отказаться от российского угля. Об этом в среду, 30 марта, рассказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

По словам Моравецкого, на совете министров Польши был принят план отказа от импорта угля из России. Варшава предприняла этого шаг, несмотря на отсутствие согласия всего Евросоюза, заявил политик.

Премьер Польши также заявил, что Варшава намерена сделать все, чтобы к концу 2022 года отказаться от российской нефти, сообщает ТАСС.

29 марта министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что объем импортируемого Германией из России угля сократился в два раза. Она также отметила, что на фоне событий на Украине Германия должна стать полностью независимой от импорта российского топлива.

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