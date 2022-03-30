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Российский самолет сбил украинский Су-24 в ходе воздушного боя

11:13
  • среда
  • 30 марта 2022

Инцидент произошел возле украинско-белорусской границы

Российский военный самолет сбил Су-24, принадлежащий Вооруженным силам Украины.

Воздушный бой произошел в районе населенного пункта Тумень Ровненской области возле украинско- белорусской границы, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

За сутки российскими средствами противовоздушной обороны были уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов, подчеркнули в военном ведомстве. 

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