ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России госпитализировали 4299 пациентов с коронавирусом

12:23
  • среда
  • 30 марта 2022

Выздоровели 51085 человек

За минувшие сутки в России госпитализированы 4299 человек с COVID-19, сообщает оперштаб по контролю за распространением заболевания.  

Мишустин: пик заболеваемости ковидом в России пройден
Смертность от ковида в мире показала рост на 40%

Это на 12,8% меньше по сравнению с 29 марта.

Выздоровели 51085 пациентов. Прирост новых случаев по стране составил 20145. Скончались 352 человека.

В Москве заболели 1165 человек, в Московской области - 414, в Санкт-Петербурге - 1084. 

За все время пандемии в России выявлено 17 823 648 случаев ковида. Умерли 368 377 пациентов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Госпиталь
Госпиталь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.