В России госпитализировали 4299 пациентов с коронавирусом

Выздоровели 51085 человек

За минувшие сутки в России госпитализированы 4299 человек с COVID-19, сообщает оперштаб по контролю за распространением заболевания.

Это на 12,8% меньше по сравнению с 29 марта.

Выздоровели 51085 пациентов. Прирост новых случаев по стране составил 20145. Скончались 352 человека.

В Москве заболели 1165 человек, в Московской области - 414, в Санкт-Петербурге - 1084.

За все время пандемии в России выявлено 17 823 648 случаев ковида. Умерли 368 377 пациентов.

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