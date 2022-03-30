"Холодная война не прекращалась": в Совфеде оценили развитие России

Но самоизоляции быть не должно

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что с точки зрения отношений с коллективным Западом Россия сегодня развивается во враждебной обстановке.

"И дело не в нынешнем украинском сюжете, он просто дал Западу давно искомый повод начать бой без правил. Холодная война не прекращалась ни на секунду, она ведется Западом против Востока и Севером против Юга", - говорится в посте сенатора в Telegram.

Зампред верхней палаты парламента добавил, что Россия не будет достигать благополучия за счет сдачи собственных интересов. "Холодная война не закончена. Ее исход во многом определяется здесь и сейчас", - подчеркнул Косачев.

По его словам, самоизоляции России произойти не должно ни в коем случае.

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