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Британия намерена ввести санкции в отношении ДНР и ЛНР

12:07
  • среда
  • 30 марта 2022

Также готовится новый пакет санкций против российских бизнесменов

Великобритания намерена ввести санкции против неподконтрольных Украине Донецкой и Луганской областей.
Лондон ввел санкции против Госдумы за признание ДНР и ЛНР

Об этом заявили в МИД страны. Кроме того, глава ведомства Лиз Трасс намерена представить в парламенте новый законопроект о санкциях против российских бизнесменов.

Ранее в Лондоне подчеркнули, что прекращение огня и вывод войск с Украины являются ключевыми условиями снятия санкций в отношении России.

21 февраля Путин признал суверенитет Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После это Запад начал массово вводить против Москвы санкции, многие иностранные компании покинули российский рынок или временно приостановили деятельность.

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