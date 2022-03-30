Британия намерена ввести санкции в отношении ДНР и ЛНР

Также готовится новый пакет санкций против российских бизнесменов

Великобритания намерена ввести санкции против неподконтрольных Украине Донецкой и Луганской областей.

Об этом заявили в МИД страны. Кроме того, глава ведомства Лиз Трасс намерена представить в парламенте новый законопроект о санкциях против российских бизнесменов.

Ранее в Лондоне подчеркнули, что прекращение огня и вывод войск с Украины являются ключевыми условиями снятия санкций в отношении России.

21 февраля Путин признал суверенитет Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После это Запад начал массово вводить против Москвы санкции, многие иностранные компании покинули российский рынок или временно приостановили деятельность.

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