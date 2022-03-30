Генсек НАТО дал трактовку решениям России после переговоров с Украиной

По мнению Столтенберга, Россия переоценила свои силы

Объявленные Россией решения по итогам очередного раунда российско-украинских переговоров — свидетельство того, что Москва недооценила возможности сопротивления Украины и переоценила собственные силы. Такое мнение в среду, 30 марта, выразил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По словам генсека Североатлантического альянса, именно этим объясняются российские "обязательства пересмотреть свои планы в соответствии с развитием конфликта".

Отвечая на вопрос о стремлении России сконцентрировать свои усилия на Донбассе, Столтенберг в интервью Le Monde предложил сохранять осторожность в оценке некоторых занятых позиций.

29 марта в Стамбуле прошел очередной раунд переговоров между российской и украинской делегациями, по итогам которого Москва объявила о двух шагах. Первый касается постепенной военной деэскалации на двух направлениях — на киевском и черниговском. Второй шаг — это возможность организации встречи на высшем уровне в момент парафирования министрами иностранных дел подготовленного договора.

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