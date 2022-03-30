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Март завершится магнитными бурями

12:28
  • среда
  • 30 марта 2022

Астрономы предупредили о возмущениях магнитосферы

В пятницу и субботу, 31 марта и 1 апреля, в Москве ожидаются возмущения магнитосферы до уровня магнитных бурь. Такой прогноз дали специалисты лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.
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Возбуждения магнитосферы начнутся с полуночи 31 марта. До полудня этого дня ожидаются магнитные бури уровня G1 (слабый уровень). Вероятность сильного магнитного шторма в этот день оценивается в 45%.

1 апреля магнитные бури прогнозируются с 03:00 до 09:00 мск. Уровень возмущений магнитосферы также не будет превышать уровня G1. Вероятность сильного магнитного шторма в этот день снизится до 25%, сообщается на официальном сайте лаборатории.

Сильные магнитные бури вызывают сбои напряжения в промышленных сетях, а также нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем. У метеочувствительных людей такие возмущения магнитосферы сопровождаются ухудшением самочувствия.

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