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Собянин выделил 200 млн руб. на пилотные тестирования инновационной продукции

14:15
  • среда
  • 30 марта 2022

Прием заявок на получение грантов будет открыт 11 апреля 2022 года

Правительство Москвы выделило 200 миллионов рублей Агентству инноваций Москвы на финансирование программы поддержки проведения пилотных тестирований инновационной продукции на объектах городской инфраструктуры. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Получить грант на проведение пилотного тестирования может любая технологическая компания или стартап, разрабатывающие либо выпускающие новые продукты, технологии или программное обеспечение. Размер грантов составит до двух миллионов рублей на каждое тестирование.

Подать заявку на пилотное тестирование можно на сайте Московского инновационного кластера. Прием заявок на получение грантов будет открыт 11 апреля 2022 года.

Ранее власти Москвы направили семь миллиардов рублей на оказание адресной социальной помощи гражданам, столкнувшимся с потерей работы, снижением доходов и другой трудной жизненной ситуацией.

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