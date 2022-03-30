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Москвичам рассказали, когда ждать "поворот в сторону весны"

12:49
  • среда
  • 30 марта 2022

Апрель начнется в Москве зимней погодой

Жители столичного региона могут ожидать "поворот в сторону весны такой, какая нам нравится", в начале второй декады апреля. Такой прогноз дала в среду, 30 марта, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

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Эксперт рассказала, что начало апреля будет зимним. Днем воздух будет прогреваться до слабоположительных показателей, а ночью температура будет опускаться ниже нуля, при этом прогнозируются осадки в виде снега.

Установление среднесуточной температуры в положительном диапазоне и активное таяние снега ожидается позднее, после 10 апреля, цитирует Позднякову "Вечерняя Москва".

Из-за атлантического циклона в столицу вернулась зимняя погода. По прогнозам метеорологов, влияние циклона в столичном регионе сохранится до 3 апреля, в это время ожидаются обильные осадки в виде снега. За указанное время в Москве может выпасть 20-25 мм осадков, а к 5 апреля высота снежного покрова к 5 апреля может превысить 30 см.

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