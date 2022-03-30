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Трафик Rutube вырос в четыре раза

12:20
  • среда
  • 30 марта 2022

YouTube тоже показывает рост, но незначительный

Как сообщили в пресс-службе мобильного оператора Yota, на пике 21 марта объем трафика российского видеохостинга RuTube в четыре раза превышал показатель того же дня января.

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Уточняется, что самое большое количество пользователей было зафиксировано 26 февраля.

Вместе с тем трафик на YouTube показал незначительный. Показатель 27 марта был в 1,2 раза выше, чем в январе. Все пики приходились на выходные дни.

В "Мегафоне" сообщили, что увеличение трафика RuTube произошло в два раза, пишет ТАСС.

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