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Германия ввела режим предупреждения ЧС в газоснабжении

13:05
  • среда
  • 30 марта 2022

Причиной стала угроза перебоев в поставках газа

Власти Германии объявили первый уровень режима предупреждения чрезвычайной ситуации в газоснабжении. Об этом в среду, 30 марта, рассказал вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек.
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Германский политик объяснил это решение угрозой перебоев в поставках газа из России. Он отметил, что пока проблемы с поставками не наблюдаются, все потребители в Германии снабжаются газом. Однако власти считают необходимым усилить меры предосторожности.

Хабек заверил, что кризисная команда анализирует ситуацию с поставками, чтобы при необходимости можно было принять дополнительные меры для повышения безопасности поставок.

При этом вице-канцлер заявил, что каждый потребитель газа в Германии, от бизнеса до частного домохозяйства, обязан максимально сократить свое потребление, сообщает Die Welt.

На фоне западных санкций Россия объявила о переводе расчетов за газ в рубли. Роберт Хабек заявил, что ФРГ не станет платить за поставляемый Россией природный газ в рублях, поскольку считает это нарушением условий контракта. Прежде такое решение коллективно поддержали страны "Группы семи".

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