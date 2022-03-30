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В российских регионах задержали 60 украинских радикалов

13:06
  • среда
  • 30 марта 2022

Неонацисты действовали в 23 регионах

Российские правоохранительные органы задержали 60 сторонников украинской неонацистской группировки "М.К.У.".
Медведев предупредил о наплыве радикалов с Украины

ФСБ, МВД и Следственный комитет провели операции в 23 регионах России. Как сообщили в федеральной службе безопасности, у задержанных изъяли оружие, боеприпасы и средства связи, содержащие переписку с создателем группировки украинцем Егором Красновым.

"У них изъяли охотничье оружие без лицензии, самострелы, холодное оружие, видео акций „прямого действия", - уточнили в ФСБ.

Сторонники "М.К.У." получали от Краснова инструкции о подготовке терактов и отрабатывали навыки на избиениях бездомных и представителей молодежных субкультур.

"М.К.У." ("Маньяки. Культ убийств") - радикальное сообщество неонацистского толка. Его создателем считается украинец Егор Краснов, 2000 года рождения. Общество находится под контролем украинских спецслужб.

В России против Краснова возбуждено уголовное дело по статье "Организация экстремистского сообщества". Молодой человек объявлен в международный розыск.

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