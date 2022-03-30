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Певице Жасмин после смерти отца предстоит суд

13:07
  • среда
  • 30 марта 2022

Сумма иска составляет 300 миллионов рублей

Певица Жасмин и ее брат Анатолий ответят по иску на сумму 300 миллионов рублей. Судебное разбирательство досталось артистке в "наследство" после смерти отца.

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Жасмин ответила на вопрос фанатов о муже

Как пишет издание о знаменитостях "Стархит", отец певицы, балетмейстер Лев Манахимов, в прошлом году умерший от осложнений от коронавируса, при жизни стал залогодателем в крупном займе. Теперь банк требует деньги не у самого заемщика, а у наследников Льва Яковлевича.

"Требование истца, которым выступает Нефтепромбанк, обратить взыскание на заложенное имущество, принадлежащее умершему, путем реализации на публичных торгах. Ответчиками выступают дети покойного", — сообщили в пресс-службе Мещанского районного суда.

Представители Жасмин пока знакомятся с делом. Предварительное слушание назначено на 18 апреля.

Видео: смотрите выпуск программы "Жена. История любви" с Жасмин

В гостях у Киры Прошутинской побывала заслуженная артистка России и Дагестана, певица, актриса, телеведущая, а также фотомодель и дизайнер Жасмин. Какая она на сцене и дома, артистка рассказала в программе "Жена. История любви".

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